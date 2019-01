Flere børn er blandt de dræbte i en horribel trafikulykke på motorvejen i den nordlige del af den amerikanske stat Florida.

Næsten 200 liter diesel løb ud på vejen og forvandlede to lastbiler, en varebil og en sedan til et flammehav.

I alt syv mennesker mistede livet ved katastrofen, skriver flere amerikanske medier.

Ulyken skete ved 16-tiden torsdag på motorvejen interstate 75 ved Alachua, 210 km. nord for Orlando, og den lækkede diesel hjalp til med at føde branden.

Unfortunately, this is a mass casualty crash with fire and an extensive scene. The crash is in the NB lanes. We needed to keep a route for first responders open. We apologize for delays in the commute. This required all hands on deck. The closure is going to be lengthy. https://t.co/hslC4aqHFT — Alachua Co. Sheriff (@AlachuaSheriff) 3. januar 2019

»Der var betydelig materiel skade med de to lastbiler, og jeg er ikke overrasket over, at vi så en voldsom brand,« sagde løjtnant Patrick Riordan fra Floridas beredskab til tv-stationen CBS.

Branden var så intens, at den også beskadigede dele af vejen, skriver Sky News.

Det lokale politi oplyser, at otte mennesker er blevet hastet til hospitalet efter ulykken, hvor mange kritisk er såret.

Oprindeligt blev seks meldt dræbt, men natten til fredag blev tallet opjusteret til syv.

Politiet arbejder stadig med at identificere de omkomne.

»Der er familier, som nu skal underrettes om, at deres elskede er omkommet,« siger Patrick Riordan.