Flere chefer for Boeing trækker sig.

Det skriver Reuters.

Både administrerende direktør Dave Calhoun og bestyrelsesformand Larry Kellner stopper.

Også præsident og administrerende direktør i Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal, stopper, da han går på pension.

»Præsident og CEO Dave Calhoun har i dag meddelt, at han træder tilbage som CEO ved udgangen af 2024, og han vil fortsætte med at lede Boeing i løbet af året for at afslutte det kritiske arbejde, der er i gang for at stabilisere og positionere virksomheden til fremtiden,« siger Boeing i en pressemeddelelse, skriver NBC News.

Firmaet har haft nogle hårde måneder, siden et sidepanel blæste ud på et Boeing 737 Max-fly i januar.

USA's luftfartsmyndighed (FAA) valgte derefter at holde modellen midlertidigt på jorden for at gennemgå sikkerhedstjek.

Oveni dette kunne United Airlines fotælle, at de under flere inspektioner på samme flytype fandt løse bolte på dørene.

Flytypen har også tidligere haft flyveforbud efter i 2018 og 2019 at have været involveret i to styrt, som kostede 346 mennesker livet.