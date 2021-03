Omkring tusind mennesker dukkede op til mindearrangement trods aflysning på grund af corona.

Det er lørdag aften kommet til håndgemæng mellem politi og deltagere ved en mindehøjtid i London for den 33-årige Sarah Everard, der tidligere på måneden blev bortført og dræbt i den britiske hovedstad.

Politiet har foretaget anholdelser ved arrangementet, skriver Sky News.

Den mindestund, der oprindeligt var planlagt, blev aflyst af politiet på grund af coronarestriktioner. I samme ombæring skulle der være demonstration under parolen "Tag gaderne tilbage".

På trods af aflysningen samledes omkring tusind mennesker alligevel for at vise Everard en sidste ære. Det fik politiet til at opfordre folk til at gå hjem.

Flere af deltagerne råbte "Skam jer!" til de politifolk, der greb ind og anholdt folk, skriver NBC News.

Drabet har rystet ikke blot store dele af Storbritannien, men også politiet i London.

En 48-årig politimand, der arbejder for Metropolitan Police i London, er sigtet for drabet på den 33-årig kvinde. Han blev lørdag fremstillet i retten. Han er varetægtsfængslet og skal møde igen ved et retsmøde tirsdag.

Tidligere lørdag viste folk deres respekt for den dræbte ved et midlertidigt mindesmærke, der er opstillet ved Clapham Common i det sydvestlige London.

Det var i dette område, at Sarah Everard sidst blev set i live om aftenen den 3. marts.

Blandt de mennesker, der besøgte det midlertidige mindesmærke, var hertuginde Kate, der er gift med prins William.

En talsperson for hoffet siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Kate "kan huske, hvordan det var at gå rundt i London om aftenen, inden hun blev gift".

Arrangørerne bag den planlagte mindehøjtidelighed har sagt, at de vil arbejde for samfundsmæssige forandringer, så kvinder igen kan føle sig trygge ved at gå alene på gaden om aftenen.

