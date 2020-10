Med over en uge til præsidentvalget i USA har over 59 millioner vælgere allerede krydset stemmesedlen af.

Ni dage før præsidentvalget i USA har over 59 millioner personer allerede afgivet deres stemme.

Enten ved at møde personligt op på valgstederne eller ved at brevstemme.

Det viser en opgørelse fra det uafhængige US Elections Project, som University of Florida står bag.

Ved valget i 2016 stemte 57 millioner amerikanere før selve valgdagen, men det tal er altså allerede overgået med over en uge til dette års valg.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Demokraterne og partiets præsidentkandidat, Joe Biden, har opfordret vælgere til at stemme tidligt, hvis de er bekymrede for at møde op i menneskefyldte valglokaler under coronapandemien.

Mindst 30 delstater har på grund af virusudbruddet justeret på reglerne og gjort det nemmere at brevstemme eller rykket datoerne for at møde op personligt ved et valgsted og stemme inden selve valgdagen. Det skriver det britiske medie BBC.

Præsident Donald Trump lancerede tidligere i år en kampagne mod at stemme via brev. Ifølge Trump vil det føre til "det mest korrupte valg" i USA's historie.

Men der er ingen beviser på udbredt fusk med brevstemmer. En undersøgelse i 2017 lavet af Brennan Center for Justice viste, at forsøg på stemmefusk i USA er på et mikroskopisk niveau - mellem 0,00004 procent og 0,0009 procent.

Trump er selv blandt de millioner, der allerede har stemt. Det skete lørdag morgen lokal tid i Florida.

The US Elections Project har estimeret, at vælgerdeltagelsen ved dette valg kan passere 150 millioner. Det svarer til en valgdeltagelse på omkring 65 procent. Det vil ifølge BBC være det største fremmøde i procent ved et præsidentvalg i USA siden 1908.

I 2016 blev der afgivet omkring 137 millioner stemmer.

/ritzau/