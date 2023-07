Islandsk politi kan ikke understrege det nok.

Borgere bliver, igen, på det kraftigste opfordret til at holde sig væk fra vulkanen Fagradalsfjall, der har været i udbrud siden mandag.

Derfor har myndighederne – i form af politiet – sat flere afspærringer op, der skal holde folk væk, skriver Reuters.

»Politiet har efter rådgivning fra videnskabsmænd besluttet at begrænse adgangen til udbrudsstedet på grund af enorm og livstruende giftig gasforurening,« udtaler politiet og fortsætter:

Hjördís Guðmundsdóttir, kommunikationsdirektør for civilforsvaret, bakker op om udmeldingen, skriver det islandske medie RUV:

»Vi beder stadig folk om ikke at tage til stedet af den simple grund, at det anses for at være livstruende.«

»Det lyder dramatisk at sige det, men det er det.«

Trods advarsler og opfordringer har flere nysgerrige været forbi udbrudsstedet, skriver AFP.

»Det er for varmt at være der i for lang tid ad gangen. Jeg mener … Det føles som 1000 grader,« siger et øjenvidne til mediet.

Nogle husker måske vulkanudbruddet ved Eyjafjallajökull i 2010, der lammede store dele af den europæiske flytrafik i ugevis.

Så voldsomt er det nuværende udbrud ikke. Ikke desto mindre følger man situationen nøje i Danmark.

»Vi holder øje med situationen. Vi modtager løbende opdateringer fra Island angående vulkanens niveau,« siger den vagthavende meteorolog ved DMI, Hans Peter Wander, til B.T.

»Det er svært at sige, hvad de gør sig af tanker deroppe, så vi ved ikke, hvad vi kan forvente. Lige nu afventer alle bare situationen.«

Islandske eksperter følger selvsagt også udbruddet.

Og her er seneste melding, at udbruddet nu er 'mere menneskevenligt end de første par timer'.

Magnús Tumi Guðmundsson, professor i geofysik, siger, at sprækken ved udbruddet er blevet kortere, og at lavastrømmen er faldet.

Han vurderer ikke, at udbruddet bliver stort igen. Men det kan vare længe, siger han ifølge RUV.