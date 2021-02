Fra lørdag indføres der i Flensborg udgangsforbud mellem 21.00 og 05.00 og forbud mod at møde andre husstande.

Den nordtyske by Flensborg, der ligger få kilometer fra den danske grænse, indfører fra lørdag udgangsforbud mellem klokken 21.00 og 05.00.

Det skriver Flensborg Avis.

Samtidig bliver det forbudt at mødes med personer fra andre husstande foreløbig i en uge. Hidtil har det været tilladt, at medlemmer af en husstand mødes med én person uden for husstanden.

Stramningerne er onsdag blevet præsenteret af Slesvig-Holstens ministerpræsident, Daniel Günther (CDU).

Årsagen er, at Flensborg er en af de tyske byer med den højeste incidensværdi - antal smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge.

I Flensborg lyder seneste tal på 181,9, skriver Der Nordschleswiger. Det er en stigning fra 166,4 ved seneste opgørelse.

De slesvig-holstenske sundhedsmyndigheder er især bekymrede over de forskellige mutationer, der har ramt Flensborg-området.

Derfor vil man indføre en intens teststrategi i stil med Danmarks.

I Flensborg og de omkringliggende kommuner vil der blive stillet 230.000 gratis lyntests til rådighed i den kommende tid, skriver Flensborg Avis.

Smittestigningen i Flensborg og omegn betyder, at de yngste elever ikke kan komme i skole mandag, hvilket der ellers var lagt op til.

I alt er over 2,36 millioner tyskere blevet bekræftet smittede med coronavirus under pandemien. Der bor 83 millioner personer i Tyskland.

/ritzau/