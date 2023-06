Jevgenij Prigozjin vil sandsynligvis blive fanget eller dræbt og situationen bragt under kontrol. Men Rusland vil definitivt være svækket, konstaterer Flemming Splidsboel.

Der er intet muligt scenario, hvor Rusland ikke kommer svækket ud af kaotiske situation, der lige nu udspiller sig i landet.

Det konstaterer Flemming Splidsboel, som er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, lørdag morgen.

»Russiske medier taler åbent om situationen omkring Jevgenij Prigozjin her til morgen. Det er ikke noget, man er nødt til at lede efter på særlige sociale medier længere,« siger Flemming Splidsboel således.

»Samtidig iværksættes der lige nu antiterror-foranstaltninger i Moskva, så de tager virkelig situationen alvorligt,« forklarer han.

Flemming Splidsboel, seniorforsker Foto: Inge Lynggaard Hansen (DIIS)

Flemming Splidsboel konstaterer samtidig, at Jevgenij Prigozjin tidligere i en stribe medier er blevet portrætteret som en krigshelt.

»De har tidligere fortalt, at det er ham, der har sikret tropper og opbakning, og at det var ham, der vandt kontrol over Bakhmut,« siger han.

»Han har været den store helt. Men i dag er han pludselig en forræder,« forklarer Flemming Splidsboel.

Situationen i Rusland udviklede sig voldsomt dramatisk, da Jevgenij Prigozjin fredag gik ud på Telegram og hævdede, at Wagner-styrker var ofre for et missilangreb – fra russiske styrker.

Samtidig lovede den kontroversielle Wagner-leder gengældelse.

Det fik straks den russiske sikkerhedstjeneste FSB til at beskylde Jevgenij Prigozjin for at stå bag et væbnet forsøg på oprør.

»Jeg stoler ikke på Prigozjin, men jeg stoler nok mere på ham end på det etablerede system. Så jeg kan godt forestille mig, at han faktisk er blevet angrebet af russerne,« siger Flemming Splidsboel.

Russiske soldater til stede i Rostov-ved-Don lørdag morgen. Foto: Arkady Budnitsky/EPA/Ritzau Scanpix

Samtidig med, at FSB lancerede beskyldningerne mod Prigozjin, opfordrede sikkerhedstjenesten til, at Wagner-styrkerne pågreb deres egen leder.

Det er imidlertid endnu ikke sket, og senest har Jevgenij Prigozjin hævdet, at han og Wagner-gruppens soldater er rykket tilbage til Rusland fra positioner i Ukraine og har indtaget byen Rostov-ved-Don.

»Vi har tidligere talt om, at præsident Putin havde brug for Prigozjin, fordi han skubbede til det russiske forsvar og udstillede dem i en vis grad,« siger Flemming Splidsboel.

Nu kan Vladimir Putin imidlertid ikke længere lade Wagner-lederen køre solo.

»Jeg formoder, at de vil få fingrene i Prigozjin på en eller anden måde relativt hurtigt,« siger Flemming Splidsboel.

»Det kan også være, at han bliver ramt af det, som man vil hævde, er et ukrainsk missil.«

»Han vil ikke kunne marchere sine 25.000 mand, eller hvor mange han nu har, til Moskva. Og det er jo ikke fordi, at han kan gemme sig i Ukraine eller andre steder,« siger han desuden.

Wagner-soldater til stede i Rostov-ved-Don lørdag morgen. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Uanset hvad der kommer til at ske i de kommende timer og dage i Rusland, er Flemming Splidsboel sikker på én ting:

»Rusland kan ikke komme styrket ud af det her på nogen måde,« konstaterer han.

»Det vil få konsekvenser, negative konsekvenser, for Ruslands krigsindsats. Det kan ikke undgås,« konstaterer Flemming Splidsboel.

»Vi ved ikke, hvad der nu vil ske med Wagner-soldaterne, om de vil desertere, uanset om Prigozjin bliver fanget eller ej.« forklarer han.

Og samtidig er der spørgsmålet om, hvad det vil gøre ved de øvrige russiske soldaters moral, at de oplever, at den øverste ledelse skændes om, hvem der har ansvaret for, at tingene går galt.

»De vil være svækkede, og det er helt sikkert, at Ukraine vil forsøge at udnytte situationen,« siger Flemming Splidsboel.