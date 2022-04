Der er en helt specifik grund til, at Ukraine ikke er gået til modangreb på Rusland på den russiske side af de to landes grænse, siger Flemming Splidsboel.

I B.T.s omfattende dækning af krigen i Ukraine er vi af læsere adskillige gange blevet mødt med det samme spørgsmål.

Hvorfor forsøger Zelenskyj og Ukraine ikke selv at angribe Rusland for at sætte den russiske invasion i defensiven?

Det spørgsmål svarer seniorforsker Flemming Splidsboel fra Dansk Institut for Internationale Studier på i en længere q&a session med B.T.s læsere, og han peger her på, at hovedårsagen til, at ukrainerne har afholdt sig fra modangreb på russisk territorium, er frygt for de mulige konsekvenser.

»Det er sandsynligvis, fordi det vil føre til en optrapning,« siger Flemming Splidsboel.

Det udfald ønsker Ukraines øverste ledelse ikke, for det kan meget nemt ende med at forværre situationen for Ukraine selv, pointerer han.

»Russiske medier har hævdet, at Ukraine har angrebet, og de har brugt det som opfordring til, at man skulle slå hårdere i selve Ukraine,« siger Flemming Splidsboel.

»Billeder af ukrainske angreb på russiske mål i medierne kunne være med til at mobilisere folkestemningen i Rusland til en mere omfattende krig. Det er Ukraine ikke interesseret i,« konstaterer han.

