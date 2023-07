Flammerne tager fortsat til på det græske fastland.

For tredje dag i træk vågnede Grækenland op til endnu en dag med ødelæggelse og elendighed.

Brandfolk, fly med store vandtanke, helikoptere og lokale fortsætter med at bekæmpe store naturbrande vest for Athen, herunder ved byerne Loutraki og Mandra.

Det er ikke lykkedes at få flammerne under kontrol lige vest for hovedstaden Athen.

Det er bekymrende, at vinden i løbet af onsdag tager til i nordøstlig retning. Det kan give ny næring til brandene og gøre brandfolkenes indsats langt sværere, oplyser en talsmand for brandvæsnet.

Fem fly med vandtanke og otte helikoptere til brandbekæmpelse har været i luften i regionen siden daggry.

Indtil videre er mindst syv distrikter blevet evakueret, rapporterer Reuters.

»Hvis du er i områderne Loutropyrgos, AnoVlychada, Synoikismos Othonas og Euftaxia, så evakuer nu til Elefsina,« lyder en besked fra myndighederne ifølge det lokale medie leftherotypos.

En af brandfronterne strakte sig over otte kilometer ifølge vidner og beredskab.

Både huse og biler var i brand i Mandera-området, vest for hovedstaden.

B.T. har modtaget billeder fra danskere, der er på ferie i området. De melder om en masse røg, som du kan se på billedet herunder.

Danske feriegæster kan se røgskyerne flere kilometer væk. Foto: Privatfoto Vis mere Danske feriegæster kan se røgskyerne flere kilometer væk. Foto: Privatfoto

»Vi lever i et mareridt,« sagde borgmesteren i Mandera til den græske tv-kanal Open tv.

Men det værste er endnu ikke kommet, advarer græske meteorologer.

»Selvom vinden forventes at aftage noget fra torsdag, betyder det ikke, at brandfaren mindskes. Faren vil måske være noget mindre i morgen, men i weekenden vil risikoen for nye brande fortsat være meget høj. Vi går svære tider i møde.«

Det fortalte den førende græske meteorolog, Theodoros Yiannaros, til statskanalen onsdag morgen, rapporterer The Guardian.

Et skovområde på Rhodos – en populær ferieø – meldes også i flammer. Men her oplyses det, at huse og landsbyer ikke er truet.

Branden er opstået midt på øen nær landsbyen Apollona. Omfanget af branden svarer til cirka 30 fodboldbaner.

Foto: Vasilis Psomas/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Vasilis Psomas/EPA/Ritzau Scanpix

Det har ikke regnet i Grækenland i længere tid, og en hedebølge, der har ramt Grækenland og det sydlige Europa, har forstærket tørken i landet.

I den kommende weekend ventes temperaturen igen at bevæge sig over 40 grader mange steder i landet.

17. juli skrev Udenrigsministeriet, at brandene i området var ude af kontrol.

'Hold dig opdateret om situationen via myndighederne, dit hotel og dit rejsebureau. Følg altid de lokale myndigheders anbefalinger,' skrev de.