Tre personer er døde. Fem er savnede. 40 er kvæstede.

Brandene i Australien spreder med lynets hast død og rædsel omkring sig. I skrivende stund er der 74 aktive brande. Heraf er tre på allerhøjeste fareniveau.

Det skriver news.com.au, der desuden beretter, at 150 hjem er gået tabt i flammerne, der spreder sig i Queensland og New South Wales.

Også det australske dyreliv lider under ildens rasen. I Port Macquarie i New South Wales er omtrent 350 koalabjørne døde.

En kvæstet koala modtager behandling. Foto: SAEED KHAN Vis mere En kvæstet koala modtager behandling. Foto: SAEED KHAN

Cirka 1500 brandmænd har taget kampen mod brandene op, men vindstød besværliggør deres arbejde.

De mange brande har sendt tusindvis af mennesker på flugt fra deres hjem, og mange har søgt mod de evakueringscentre, der er oprettet til lejligheden.

Andre opholder sig i deres biler, mens store dele af landet er i beredskab.

Netop nu er højsæson for skovbrande i Australien, og i år er landet ekstremt hårdt ramt efter en usædvanligt varm og tør vinter.

Solen kan kun anes gennem den tykke røg.bushfire burns in Woodford NSW, Australia, November 8, 2019. AAP Image/Dan Himbrechts/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.NO RESALES.NO ARCHIVE. AUSTRALIA OUT. NEW ZEALAND OUT. Foto: STRINGER Vis mere Solen kan kun anes gennem den tykke røg.bushfire burns in Woodford NSW, Australia, November 8, 2019. AAP Image/Dan Himbrechts/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.NO RESALES.NO ARCHIVE. AUSTRALIA OUT. NEW ZEALAND OUT. Foto: STRINGER

Meget tyder på, at forholdene kun bliver en smule bedre henover de australske sommermåneder december, januar og februar.

Her vil temperaturerne fortsat være højere end normalt, og nedbøren vil være mindre.

»De ødelæggende og forfærdelige brande, som vi har set i New South Wales og Queensland, er absolut hårrejsende,« udtaler premierminister Scott Morrison ifølge Sky News om landets tilstand.

Han frygter desuden, at dødstallet vil stige.