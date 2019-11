Ekstrem tørke, naturbrande, uforudsigelig blæst og millioner af mennesker i frygt.

Det er realiteterne i Australien, der kæmper med flere naturbrande samt ekstreme vejrforhold med tørke og uforudsigelig blæst, som har højnet risikoen til ‘katastrofal’ flere steder i landet.

Mandag blev der blot registreret to små regnbyger på hele Australiens kontinent, hvor man krydser fingre for regn, så de mange naturbrande kan manes til jorden.

Prognoserne er dog ikke opløftende - tværtimod. Det fortæller TV2.

Her ses en brandmand i South Turramurra, tæt ved Sydney, New South Wales, Australia, den 12 November 2019. Foto: DAN HIMBRECHTS Vis mere Her ses en brandmand i South Turramurra, tæt ved Sydney, New South Wales, Australia, den 12 November 2019. Foto: DAN HIMBRECHTS

Australiens Meteorologiske Institut melder nemlig om farligt vejr omkring Sydney, hvor der bor lidt over 4,5 millioner mennekser.

Her meldes om et vejrskifte med uforudsigelig blæst, der gør det umuligt at forudsige, hvor naturbrandene spreder sig til.

Lige nu er den brand, der er tættest på Sydney, 15 kilometer væk.

»Brandene kommer til at sprede sig hurtigt, og gløderne vil blive blæst langt i forvejen fra eksisterende brande,« siger Andrea Pace fra Australiens Meteorologiske Institut til Sydney Morning Herald, ligesom hun kalder situationen for »Virkelig farlig«.

Her ses to borgere, der beskytter deres ejendom mod flammerne i Australien. Foto: PETER PARKS Vis mere Her ses to borgere, der beskytter deres ejendom mod flammerne i Australien. Foto: PETER PARKS

Også landets minister for nødberedskab, David Elliott, har sat ord på den trussel, landet står over for ved i søndags at sige:

»Det kan være den farligste uge med naturbrande, denne nation nogensinde har set«.

Den farlige udvikling kaster grimme flashbacks til ‘Sorte lørdag’ i 2009, hvor 173 mennesker omkom i flammerne, efter kraftige vinde havde givet flammerne næring.

Også i 1983 og 1939 har Australien mistet mange liv til flammerne, hvor der omkom henholdsvis 75 og 71 mennesker i det, der er blevet døbt ‘Aske onsdag’ og ‘Sorte fredag’.