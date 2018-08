To dage efter den markante senator og tidligere republikanske præsidentkandidat John McCains død vajede flaget igen på fuld stang over Det Hvide Hus - og det provokerede og forargede mange amerikanere.

'Det Hvide Hus er nu en ø af bitterhed og vrede i en nation, som er forenet i respekt og påskønnelse,' skriver chefredaktøren for det konservative ugemagasin Weekly Standard, Bill Kristol, på Twitter.

Sent mandag aften dansk tid beordrede Donald Trump, at flaget over præsidentboligen igen skulle være på halv stang, skriver Reuters.

Men det skete først efter, at hashtags som 'NoRespect' og 'Halfmast' havde cirkuleret på Twitter, hvor mange amerikanere udtrykte deres store utilfredshed med, at netop Det Hvide Hus - og dermed præsident Donald Trump - var gået imod strømmen ved at lade 'Stars and Stripes' blafre fra toppen af flagstangen.

Adskillige guvernører, herunder Ohio's John Kasich og New Yorks Andrew Cuomo beordrede umiddelbart efter McCains død, at flagene på alle offentlige bygninger i deres stater skulle være på halv stang frem tid midnat den dag, hvor den fremtrædende politiker og tidligere krigshelt fra Vietnam-krigen skal begraves, skriver blandt andre CBS News.

In honor of John McCain, one of our nation's finest public servants — I direct New York State's flags be flown at half staff. A small gesture for one of America's giants. Godspeed, Senator McCain. pic.twitter.com/FThP1KQEc5 — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 26. august 2018

Og det sker først søndag den 2. september ved en privat ceremoni på det amerikanske flådeakademi i Annapolis i staten Maryland.

Formændene for både republikanerne og demokraterne i det amerikanske senat, Mitch McConnell og Chuck Schumer, bad endda forsvarsdepartementet om at 'yde den nødvendige støtte', så flagene på alle regeringsbygninger forbliver på halv stang frem til begravelsen.

'Flaget er tilbage på fuld stang over Det Hvide Hus. Præsident Trump kom ikke med en udtalelse, da senator John McCain døde, hvilket normalt betyder, at flaget skal forblive på halv stang frem til begravelsesdagen, som finder sted søndag på Flådeakademiet,' skriver Mark Knoller fra CBS News på Twitter.

Flag back at full staff atop WH. Pres Trump did not issue proclamation on the death of @SenJohnMcCain, which usually calls for flags to remain at half-staff through the day of interment, which is Sunday at the @NavalAcademy. pic.twitter.com/NGasNPT0VB — Mark Knoller (@markknoller) 27. august 2018

Praksis ved Det Hvide Hus er, at flage på halv stang i to dage, når medlemmer af kongressen er gået bort. Så Donald Trump havde som sådan ikke brudt nogle regler, før han ombestemte sig.

Men på de sociale medier spekuleres der over, at flaget på fuld stang over Det Hvide Hus var Donald Trumps sidste huskekage til en bitter politisk rival.

John McCain og Donald Trumps fejde blev for alvor tydelig, da Donald Trump i 2016 søgte at blive republikanernes præsidentkandidat.

Her erklærede Trump blandt andet, at han ikke syntes, at McCains fangenskab under Vietnam-krigen gjorde ham til en krigshelt.

Efter at Donald Trump blev valgt som præsident, var det så John McCains tur til at føje skade til Trump.

I en afgørende afstemning i Senatet, der skulle fjerne Barack Obamas sundhedsreform, lå afgørelsen i John McCains hænder – McCain stemte nej.

Det er da også sigende, at et af John McCains sidste ønsker var, at Donald Trump skulle holde sig langt væk fra hans begravelse. Derimod ventes de to tidligere præsidenter Barack Obama og George W. Bush at være blandt talerne.

John McCain, der tabte præsidentvalget til Barack Obama i 2008, døde lørdag, efter at han fredag indstillede sin behandling for en aggressiv form for kræft i hjernen.

Han blev 81 år.