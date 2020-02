Hundrede tusinder af flagermus har på det nærmeste overtaget en hel by i Australien. De skaber simpelthen panik i samfundet.

De lokale parker i Ingham, en by i staten Queensland, er blevet overrendt af sværme af flagermus.

De kaldes også flyvende ræve, og træernes grene knækker af vægten af de flagermus, der hænger ned fra dem.

Forældrene i byen overvejer nu at trække deres børn ud af skolen, fordi flagermusene har reder lige i nærheden.

Hovedkolonien ligger lige nede ad vejen for det nærliggende hospital. Der bliver helikopterne nu tvunget til at lande et andet sted, for de kan ikke lande ved hospitalet, uden at blive forstyrret af flagermusene.

Flagermusene er beskyttet af loven i Queensland. Det begrænser de lokales muligheder for at gøre noget ved deres tilstedeværelse.

Australske flagermus kan bære på lyssavirussen. Det er en slags hundegalskabssygdom, der smitter via skrammer og bid.

Der her været tre tilfælde af angreb med lyssavirussen i Australien - alle tre har været dødelige.