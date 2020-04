Det har skabt nye salgstendenser, at folk har flyttet deres kontorer hjem, siger topchef for Elgiganten.

Elgiganten og andre detailkæder i Sverige melder om en voldsom stigning i salget af fladskærme, webkameraer og andre elektroniske produkter. Det skyldes, at mange mennesker arbejder hjemmefra og også tilbringer mere af deres fritid i hjemmet.

Det faktum har øget vigtigheden af det digitale hjem, har både Elgiganten og den konkurrerende kæde Netonnet konstateret under coronapandemien.

- Hele Sverige er flyttet til deres hjemmekontorer og begyndt at kommunikere mere digitalt. Det her (virusudbruddet, red.) har skabt nye tendenser i salget, siger Niclas Eriksson, administrerende direktør for Elgiganten.

Salgstallene for perioden 15. marts til 15. april viser, at Elgigantens salg af fladskærme er steget 215 procent, webkameraer med næsten 340 procent.

Salget af headsets slår alle andre varegrupper med en stigning på 1460 procent i forhold til samme periode i 2019.

- Vi har også mærket, at espressomaskiner, luftrensere og luftfugtere er steget, siger Niclas Eriksson om salgstendenserne.

Onlinehandlen står for hele fremgangen. Elgigantens digitale salg af varer er næsten fordoblet i forhold til normalt.

Netonnet har også haft en stigende omsætning af fladskærme, webkameraer og bærbare computere. Salget af spilkonsoller er også skudt i vejret.

- Vi forberedte os på en intensiv sportssommer med et stort salg af TV-apparater, men nu er vi blevet nødt til at tilpasse os det, som efterspørges nu, siger kommunikationschef Kristina Wärmare.

Selskabets e-handel er øget med 50 procent i forhold til samme tid året før.

/ritzau/TT