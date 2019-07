Edward Gallagher var tiltalt for at dræbe en teenager fra IS og skyde mod tilfældige civile irakere sidste år.

En dekoreret Navy Seal-soldat er tirsdag blevet frifundet for et knivdrab på en fængslet teenager fra Islamisk Stat (IS) i Irak sidste år.

Et nævningeting i San Diego i den amerikanske delstat Californien frifandt tirsdag 40-årige Edward Gallagher i næsten alle tiltalepunkter.

Herunder to drabsforsøg på civile, hvor Gallagher har været anklaget for at skyde mod tilfældige irakere sidste år.

Den amerikanske flådesoldat blev dog dømt skyldig i at have poseret på et billede sammen med liget af den dræbte teenager.

Dermed står Gallagher til en straf på maksimalt fire måneders fængsel.

Gallagher var leder af særlige operationer under den amerikanske flådes specialstyrker. Han har været varetægtsfængslet siden sin anholdelse 11. september sidste år.

Da han således allerede har siddet varetægtsfængslet i syv måneder, forventer flådemyndighederne, at marineveteranen vil kunne gå fri.

Gallagher reagerede på frifindelsen med "glædestårer, følelser, frihed og total eufori", siger marineveteranens forsvarsadvokat, Marc Mukasey.

- Det er klart, at det er en stor sejr. Det er en tung vægt, der ryger af Gallaghers skuldre.

Sagen har skilt sig ud på grund af alvoren i anklagerne mod elitesoldaten, og fordi anklagemyndighedens sag omfatter udsagn fra Gallaghers Navy Seal-kolleger. Det er ellers en ekstremt tæt knyttet enhed selv målt med militære standarder.

Anklagemyndigheden forsøgte at tegne et billede af en højtuddannet soldat, der var kommet på afveje under sin ottende udsendelse.

Omvendt har Gallaghers advokat hævdet, at hans klient på et falsk grundlag er blevet anklaget af utilfredse Navy Seal-soldater, der har ønsket at komme af med en krævende leder.

Gallagher har modtaget Bronze Star to gange. Det er den fjerde højeste amerikanske militærorden. Den gives for heroiske handlinger og indsatser i krigszoner.

/ritzau/AP