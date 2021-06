Donald Trump mente, og mener fortsat, at det var valgsvindel, der gav Joe Biden sejren ved sidste års præsidentvalg.

Nu afslører en række e-mails i detaljer, hvordan Trump og hans bagland gik til værks i deres desperate forsøg på at få omstødt resultatet.

New York Times har fået adgang til e-mails, som Trumps daværende stabschef, Mark Meadows, sendte til justitsministeriet i Trumps allersidste periode af præsidentembedet, inden han blev afsat til fordel for Joe Biden.

Der er tale om fem specifikke e-mails, som Marks Meadows sendte til daværende rigsadvokat Jeffrey A. Rosen. I dem bad han blandt andet Rosen se nærmere på skrottede anklager om valgfusk i delstaten New Mexico.

Mark Meadows har som Trumps forlængede arm forsøgt at overtale justitsministeriet til at undersøge påstande om valgsvindel. Foto: Drew Angerer Vis mere Mark Meadows har som Trumps forlængede arm forsøgt at overtale justitsministeriet til at undersøge påstande om valgsvindel. Foto: Drew Angerer

Men mere opsigtsvækkende er de konspirationsteorier, som Meadows belyser.

En af konspirationsteorierne går på italiensk indblanden i valgkampen. Her skulle unavngivne personer have brugt militær teknologi og satellitter til at fjernstyre stemmebokse i USA, så stemmer, der var rettet mod Trump, i stedet gik til Joe Biden.

Disse e-mails er kommet i søgelyset i forbindelse med en efterforskning, der går på, om justitsministeriets ansatte var involveret i Trumps forsøg på at omstødt valgresultatet.

Ifølge det amerikanske medie vidner de fem e-mails om Trumps gentagne forsøg på at få omstødt resultatet helt frem til indsættelsesceremonien i slutningen af januar.

Men Rosens svar på Meadows e-mails indikerer også, at han ikke havde i sinde at iværksætte en undersøgelse på baggrund af de informationer, som fremgik af e-mailsne. Rosen ønskede heller ikke at sætte et møde op mellem FBI og en person, der havde postet videoer på Facebook om den italienske konspirationsteori.

Donald Trump har endnu ikke opgivet at blive genindsat som præsident. Han har angiveligt fortalt sit bagland, at han endda regner med at blive genindsat til august.

Så sent som i maj var han igen ude at proklamere, at valget blev stjålet fra ham. Dengang var anklagerne rettet mod en database i delstaten Arizona.

Trumps vedholdende forsøg har dog også fået folk fra egne rækker til at vende ham ryggen.

'Nu må det være slut med æreskrænkelser. Det går ikke med disse ubegrundede påstande,' har republikaneren Stephen Richer skrevet på Twitter.

'Vi kan ikke længere bøje os for disse sindssyge løgne. Som parti. Som stat. Og som land.'