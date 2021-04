Han udsatte ikke bare kvinden for seksuel overførte sygdomme og en uønsket graviditet.

Han forgreb sig også på hende.

En retssag fra New Zealand slår fast, at det er voldtægt, hvis en mand fjerner kondomet under samleje.

Vel at bemærke, hvis kvinden ikke er med på det og kun har sagt ja til sex under forudsætning af, at han bruger kondom.

Det skriver den newzealandske avis NZ Herald, som kan fortælle om manden fra hovedstaden Wellington, der netop er blevet dømt for at have fjernet kondomet under samleje.

Det er første gang, en mand er blevet dømt for såkaldt 'stealthing' i New Zealand.

Stealthing dækker over det fænomen, hvis en mand – uden samtykke fra sin partner – fjerner kondomet under akten. Og altså i de tilfælde, hvor mandens brug af kondom har været en forudsætning for, at kvinden ønskede sex med ham.

Samantha Keene fra Victoria University of Wellington siger til avisen, at hun forventer flere sager i kølvandet på denne.

»En dom for stealthing viser alvoren af forbrydelsen for ofrene, så det kan opmuntre andre til at komme frem og fortælle om deres oplevelser,« siger hun.

Senere på måneden beslutter retten, hvilken straf manden skal have.