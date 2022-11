Lyt til artiklen

Den skotske raketfremstiller Orbex agter at bygge og operere en rumhavn, og investere 173 millioner kroner, på en fjerntliggende skotsk hede.

Det bliver den første traditionelle raketaffyringsrampe, der bliver bygget i Storbritannien. Rumcenteret bliver bygget på en 50-årig leasing.

Stedet, på A' Mhòine-halvøen i Sutherland i det nordvestlige Skotland, skal have op imod 12 opsendelser om året. Alle vertikale. Det skriver Sky News.

Den første opsendelse kan ske allerede til næste år.

Indtil nu bliver de, der laver raketterne, nødt til at sende dem udenlands for at sende dem ud i rummet.

»Det er vores måde – måske en ikke så åbenlys måde – at bringe nyt liv tilbage til vores område,« siger Dorothy Pritchard, som repræsenterer befolkningen på stedet.

Orbex bygger, hvad de selv kalder verdens mest miljøvenlige rumraket.

Den får en 3D-printet motor, en genanvendelig kapsel og rentbrændende brændstof, lavet på grøntsagsaffald.

Chefen for Orbex, Chris Larmour, siger: »Orbex er det første europæiske firma, som også får en rumhavn. Det er en vigtig fordel for firmaet.«