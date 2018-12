Det fjerde dødsoffer i den franske by kæmpede for sit liv, lyder det fra anklagerens kontor.

Tre dage efter angrebet i Strasbourg er en fjerde person død af sine kvæstelser.

Det oplyser den franske anklagemyndighed fredag sidst på eftermiddagen.

- Den pågældende person har kæmpet for sit liv, fortæller en repræsentant for anklagerens kontor.

Gerningsmanden, den 29-årige Cherif Chekatt, blev torsdag aften spottet på gaden i bydelen Neudorf i Strasbourg. Her blev han skudt og dræbt af politiet, efter at han åbnede ild mod en af politiets patruljevogne.

Mere end 700 politifolk deltog i jagten på den 29-årige.

Det var ifølge myndighederne ham, der tirsdag aften med et skydevåben og en kniv angreb det traditionelle julemarked i Strasbourg. Her blev i første omgang to meldt dræbt og 14 såret.

Dødstallet er siden steget til fire.

/ritzau/Reuters