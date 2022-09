Lyt til artiklen

En fjerde mand på 34 år er blevet anholdt i forbindelse med drabet på ni-årige Olivia Pratt-Korbel i den engelske by Liverpool.

Det skriver mediet Sky News.

Drabet på Olivia Pratt-Korbel har sendt chokbølger gennem hele Storbritannien.

Olivia Pratt-Korbel blev dræbt 22. august om aftenen, hvor hun blev skudt af en maskeret mand i sit eget hjem.

Politiet arbejder i huset i Liverpool, hvor den tragiske hændelse fandt sted 22. august. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Politiet arbejder i huset i Liverpool, hvor den tragiske hændelse fandt sted 22. august. Foto: PHIL NOBLE

Den bevæbnede mand havde jagtet en anden person ind i Olivia Pratt-Korbel families hjem, og manden skød så den ni-årige pige i brystet.

Også to andre personer blev ramt af mandens skud.

»Jeg fortsætter med at opfordre alle, der har oplysninger, som kan hjælpe vores efterforskning af Olivias tragiske mord, om at stå frem, så vi kan stille de ansvarlige for retten,« siger Mark Kameen, der er kriminalchef og efterforskningsleder, og tilføjer:

»En række personer er blevet anholdt i forbindelse med denne efterforskning. Men vi har stadig brug for offentlighedens hjælp til at sikre, at vi kan opbygge et stærkt bevismæssigt billede, så retfærdigheden kan ske fyldest for Olivia og hendes familie.«