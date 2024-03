Lørdag aften gik vulkanen på Reykjanes-halvøen i Island igen i udbrud, oplyser Islands meteorologiske institut.

Evakueringen af den nærliggende by Grindavik er begyndt, skriver avisen Heimildin.

Det er fjerde gang siden december, at vulkanen mellem Hagafell og Stóri Skógfeller er i udbrud, skriver Reuters.

Grindavik har været hårdt ramt af udbruddene.

Lige nu er indbyggerne eksempelvis uden vand.

Myndigheder havde i flere uger advaret om, at et udbrud på halvøen Reykjanes var nært forestående.

Lørdag lidt efter klokken 20 skete det så, og på billeder hos det islandske medie RUV ser man, hvordan vulkanen sender orange lava op i luften.

Indtil marts 2021 havde der ellers ikke været et udbrud på halvøen i 800 år.

Men siden 2021 har der været syv i området.

Vulkanen gik senest i udbrud tidligt i februar, og 20.000 mennesker blev afskåret fra fjernvarme, da lavaen ødelagde veje og rørledninger.

I januar brændte flere huse i en fiskerby ned til grunden under et udbrud.

Island strækker sig over Den Midtatlantiske Ryg, som er en revne på havbunden, der adskiller den eurasiske tektoniske plade og den nordamerikanske tektoniske plade, og landet er et hotspot for seismisk og vulkansk aktivitet.

Udbrud på Reykjanes-halvøen er såkaldte sprækkeudbrud. De fører ikke normalt til store eksplosioner eller spredning af store mængder aske i stratosfæren.

Opdateres...