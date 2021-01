Ekstremisterne er rykket indenfor i den amerikanske kongres, lovlydigt valgt af vælgerne i deres respektive hjemstater. Og mindre yderliggående medlemmer af den amerikanske regering frygter nu for deres liv.

Der findes mange amerikanere, der måske ønsker at gøre skade på deres folkevalgte politikere.

Normalt skal man dog temmelig langt ud på landet for at finde den slags ekstremister. Men nu er faren rykket så tæt på i Washington D.C. Og flere medlemmer af kongressen føler sig ikke længere sikre på deres egen arbejdsplads.

»Vi har medlemmer af Repræsentanternes Hus, der bringer ladte våben med ind i salen, medlemmer, der har truet med vold imod deres egne kollegaer. Fjenden bor nu iblandt os,« sagde den demokratiske leder af Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, i sidste uge fra talerstolen.

Ved præsidentvalget, der 9. november blev vundet af den demokratiske kandidat, Joe Biden, erklærede flere af de mest yderliggående republikanske kandidater deres troskab til ekstremistgrupper som 'The Proud Boys' og 'QAnon'.

I disse grupper lever racisme og fremmedhad side om side med gale ideer om, at Det Demokratiske Parti i virkeligheden er en satanistisk pædofiligruppe bestående af såkaldte lizzard-people (øgler i menneskeforklædning).

Fire af disse yderliggående kandidater er nu valgt ind som officielle medlemmer af Repræsentanternes Hus. Og ubevæbnede kongresmedlemmer som Nancy Pelosi og den helt unge demokrat Alexandria Ocasio-Cortez har god grund til bekymring.

Således har kongressens p.t. mest notoriske medlem, Marjorie Taylor Greene fra Georgia, på Facebook luftet tanken, at 'en kugle for panden' ville være den hurtigste måde at slippe af med Nancy Pelosi.

Desuden fastholder samme Marjorie Taylor Greene, stadig, at Donald Trump vandt valget i november. Og den 46-årige politiker benægter også, at massemordene på Sandy Hook-skolen (tyve småbørn dræbt 2012) og massakren på Parkland-skolen, hvor 17 børn og lærere i 2018 mistede livet, overhovedet fandt sted.

»Det er opdigtet,« fastholder Greene, der netop (og ikke så lidt ironisk) er blevet udpeget til at deltage i en af kongressens uddannelsekomiteer – for skolebørn.

Fra Colorado fastholder 34-årige Lauren Boebert, der i hjemstaten er knyttet til to militiagrupper, at væbnet opgør imod regeringen stadig kan blive en nødvendighed.

Og med hjemadresse i ørkenstaten Arizona fastholder de to mandlige republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus Paul Gosar og Andy Biggs fortsat, at Joe Biden er illegal præsident, og at Donald Trump i virkeligheden vandt valget.

Alle fire republikanske kongresmedlemmer fastholder, at de er i deres fulde ret til at bære våben – også mens de arbejder i salen, hvor Repræsentanternes Hus' 435 medlemmer sidder side om side.

»Det er ubegribeligt, at vi ikke gør noget. Mit liv bliver truet hver eneste dag – via telefon og sms-beskeder. Og nu kommer truslerne fra mine egne kollegaer. Vi er mange, der ganske enkelt frygter for vores liv. Den slags burde ikke finde sted i USA,« siger Alexandria Ocasio-Cortez til radiostationen NPR.

Og bare fordi de yderliggående kandidater nu sidder som folkevalgte medlemmer af den amerikanske kongres, er deres opførsel ikke blevet mindre påfaldende.

Således har både Marjorie Taylor Greene og Lauren Boebert forsøgt at snige sig udenom de metaldetektorer, der i kongressen blev opstillet efter det væbnede angreb på kongressen, der 6. januar kostede fem mennesker livet.

De to kvinder mener således, at de strider imod deres grundlovssikrede rettigheder.

Da Paul Gosar lige efter indsættelsen fik ordet foran sine maskeklædte kollegaer i Repræsentanternes Hus, tog han ikke alene masken af.

Den 62-årige politiker og tandlæge erklærede endnu engang sin troskab til den nu forhenværende præsident Donald Trump. Og han hævdede endnu engang, at Trump stadig er landets præsident.

Det fik både politiske venner og fjender til at rulle med øjnene. Men også blandt familien hjemme i Arizona og Wyoming var der en stærk reaktion på Gosars alternative sandheder.

Således dukker Paul Gosars egen bror, Dave Gosar, kort efter op på flere tv-kanaler. Og på stationen MSNBC sagde den 63-årige advokat blandt andet:

»Min bror er farlig. Han er antisemit, han er racist og han er så godt som medlem af den højreekstremistiske gruppe The Oath Keepers, der går ind for hvidt overherredømme. Vi advarede vælgerne under valget. Vi indrykkede ligefrem annoncer for at stoppe Paul. Men lige meget hjalp det.«

Både Nancy Pelosi og hendes kollega Chuck Schumer, der er flertalsleder i senatet har opfordret Det Republikanske Parti til at straffe eller måske bortvise deres yderliggående medlemmer. Men indtil videre er intet sket.