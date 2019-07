Meget tyder på, at USAs forhenværende førstedame og eks-udenrigsmininster Hillary Clinton efter fire lange år som Donalds Trumps boksebold endelig kan ånde lettet op.

Donald Trump har nemlig udset sig hele fire nye syndebukke - alle kvinder.

Ved denne uges vælgermøde i North Carolina, var Donald Trumps traditionelle kampråb 'lock her up' (møntet på Clinton) sågår udskiftet med det nye 'Send her back' - med adresse til kongresmedlem Ilhan Abdullahi Omar. Og præsidentens tusindvis af fremmødte fans elskede hvert et øjeblik.

Som det kan ses her ville jublen således ingen ende tage. Og kontrasten imellem de begejstrede Trump-fans og de fire omtalte kvinder - alle medlemmer af Repræsentanternes Hus - kunne knap være større.

Trumps tilhængere elsker præsidentens nye kampråb 'send her back'. Her ses forreste række til vælgermøde i North Carolina. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters Vis mere Trumps tilhængere elsker præsidentens nye kampråb 'send her back'. Her ses forreste række til vælgermøde i North Carolina. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters

Donald Trumps nye syndebukke: Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley. 'Hvis de i den grad hader USA. Og det tror jeg, de gør, så kan de bare rejse hjem,« siger USAs præsident Donald Trump. Tre af de fire kvinder er født og opvokset i USA, alle fire kvinder er amerikanske statsborgere og alle er de folkevalgte medlemmer af den amerikanske krongres. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP Vis mere Donald Trumps nye syndebukke: Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley. 'Hvis de i den grad hader USA. Og det tror jeg, de gør, så kan de bare rejse hjem,« siger USAs præsident Donald Trump. Tre af de fire kvinder er født og opvokset i USA, alle fire kvinder er amerikanske statsborgere og alle er de folkevalgte medlemmer af den amerikanske krongres. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Det hele startede egentlig som et uenighed imellem den demokratiske leder af Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi og fire unge demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus: Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley.

I modsætning til Nancy Pelosi mener de fire unge politikere således, at Præsident Donald Trump bør stilles for en rigsrets-domstol. I mellemtiden er dette forslag officielt blevet nedstemt. Og selvom debatten var intern blandede præsidenten sig hurtigt via det sociale netværk twitter.

Snart eskalerede debatten. Og ved sit succesfulde vælgermøde i Nort Carolina anklagede Donald Trump igen de fire kvindelige politikere for at støtte terrorister og hade USA og med sit publikum i ryggen opfordrede han begejsret sine politiske modstandere til at 'tage hjem til de lande de kommer fra'.

Tre af de fire kvinder er født og opvokset i USA. Så hvis de skulle følge Trumps opfordring, så gik turen til hjem til hhv, Michigan, Massachusetts og New York. Men hvem er 'The Squad', som kvinderne nu kalder sig selv:

Alexandria Ocasio-Cortez er folkevalgt medlem af Kongressen. Hun er født og opvokset i USA. Ocasia-Cortez repræsenterer New York. Foto: JOSHUA ROBERTS - Reuters Vis mere Alexandria Ocasio-Cortez er folkevalgt medlem af Kongressen. Hun er født og opvokset i USA. Ocasia-Cortez repræsenterer New York. Foto: JOSHUA ROBERTS - Reuters

ALEXANDRIA OCASIA-CORTEZ, 29

Den forhenværende bartender blev valgt ind i den amerikanske kongres i november 2018. I 2016 var hun med til at hjælpe Bernie Sanders, da denne stillede op til præsidentvalget. Og hun er medlem af partiet 'USAs Demokratiske Socialister'.

Begge Ocasia-Cortez' forældre stammer fra Puerto Rico. Og i sit hjem-distrikt, Bronx er Alexandria Ocasia-Cortez kendt for sin aktivisme for hjemløse og lavtlønnede beboere.

Lige siden valgsejren i november har AOC været flittigt omtalt på Donald Trumps favorit tv-kanal FoxNews. Her kaldes AOC 'farlig for USA'.

Som medlem af de demokratiske parti repræsenterer Ilhan Abdullahi Omar repræsenterer saten MInnesota. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP Vis mere Som medlem af de demokratiske parti repræsenterer Ilhan Abdullahi Omar repræsenterer saten MInnesota. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

ILHAN ABDULLANI OMAR, 36

Måske det mest udskældte medlem af Donald Trumps nye hade-gruppe, der kalder sig selv 'The Squad'.

Som den eneste af de fire kvinder er muslimske Omar ikke født i USA. Som 12-årig indvandrede hun fra Somalia sammen med sine forældre. Hun blev amerikansk statsborger som 17-årig, i år 2000.

Ilhan Abdullahi Omar blev (også af egne partifæller) anklaget for antisemitisme, da hun i starten af 2019 opfordrede til boykot af Israel. Og sagerne blev ikke bedre, da Omar ifølge CNN refererede til 2001-terrorangrebet på USA (9/11) som 'nogle mennesker gjorde et eller andet' (some people did something').

Før hun blev stemt ind i kongressen i Washington D.C. var Omar medlem af kongressen i Minnesota. Ligesom sine tre farvede, kvindelige partifæller har Omar modtaget dusinvis af dødstrusler siden.

Rashida Tlaib repræsenterer Michigan. Hun er født og opvosket i USA. Foto: ERIK S. LESSER - EPA Vis mere Rashida Tlaib repræsenterer Michigan. Hun er født og opvosket i USA. Foto: ERIK S. LESSER - EPA

Rashida Tlaib, 42

Førdt og opvokset i Detroit, Michigan. Begge Rashida Tlaibs forældre stammer fra Libanon. Sammen med sin eks-mand Fayez Tlaib har hun to børn.

Ligesom Alexandria Ocasia-Cortez er Tlaib medlem af USAs Demokratiske Socialister. Hun blev medlem af Repræsentanternes Hus i Washington D.C. ved midtvejsvalget i 2018.

Ligesom Ilhan Abdullahi Omar er kongreskvinden fra Michigan ikke venligt stillet over for den israelske regering.

Ayanna Pressley er demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus. Hun er født og opvokset i USA. Hun repræsenterer Massachusetts. Foto: JOSHUA ROBERTS - Reuters Vis mere Ayanna Pressley er demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus. Hun er født og opvokset i USA. Hun repræsenterer Massachusetts. Foto: JOSHUA ROBERTS - Reuters

AUANNA SOYINI PRESSLEY, 45

I 2010 blev Ayanna Soyini Pressley valgt som det første sorte kvindelige medlem af byrådet i Boston.

Den fraskilte mor til én startede sin politiske karriere som rådgiver for Joseph P Kennedy II, som hun havde mødt på universitetet i Boston.

Ligesom de fire andre medlemmer af 'The Squad' blev Pressley vlagt ind i kongressen ved midtvejsvalget sidste år. Hendes mærkesager er bl.a. sygesikring til alle og aktiv bekæmpelse af klimaforandring.