»WTF. Så tyk og stadig købe is. Ulækkert.«

Sådan stod der i en såkaldt Instagram-story på fitnessinstruktøren Shah Cutlers profil, hvor billedet viste en overvægtig kvinde vente på at få is i en isforretning.

Det skriver flere internationale medier - herunder Independent.

Shah Cutler er instruktør i fitnesscentret Fitness First Singapore, men snart kan det være fortid.

Her er fitnessinstruktørens Instagram-story, der nu har fået ham fyret fra jobbet Foto: Instagram Vis mere Her er fitnessinstruktørens Instagram-story, der nu har fået ham fyret fra jobbet Foto: Instagram

Fitnessinstruktøren Shas Cutlers billede fik nemlig så meget negativ respons i kommentarfeltet, at det pludselig havnede foran Fitness First Singapore, og de så ikke en anden løsning end at bortvise ham.

»Vi har iværksat en intern undersøgelse og suspenderet ham indtil videre. Han har siden undskyldt for sin opførsel offentligt gennem et Instagram-billede og forstår ufølsomheden i hans kommentar,« fremgår det af Fitness First Singapores opslag på Facebook, hvor de forklarer bortvisningen.

Shah Cutler skrev i et opslag på sin Instagram-profil, der ikke længere er til at finde, at han beklager billedet og kommentaren af kvinden i isforretningen.

»Jeg vil gerne undskylde for min seneste Instagram-story. Jeg var for overilet og forstår, at den ufølsomme kommentar er malplaceret. Jeg er frygtelig ked af det, hvis min kommentar har krænket nogen,« skriver han i opslaget, der fremgår i Independents artikel.