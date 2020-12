17 personer er meldt savnet efter, at en russisk fiskekutter tidligt mandag morgen er sunket i Barentshavet.

Det skriver flere norske og russiske nyhedsbureauer ifølge AFP.

Båden 'Onega' sank ifølge den norske tv-station NRK tæt på dobbeltøen Novaja Zemlja.

To personer skulle være blevet reddet op fra båden. Fem skibe deltager lige nu i eftersøgningen efter overlevende.

#BREAKING Seventeen people are missing and two are rescued after a Russian fishing boat with 19 crew sinks in the Barents Sea, the emergencies ministry says pic.twitter.com/tAqYlyKuY3 — AFP News Agency (@AFP) December 28, 2020

Barentshavet ligger nord for Rusland og Norge.

Ifølge det russiske statslige nyhedsbureau Tass, var der 19 mennesker ombord på fiskerbåden.

»Mandskabet bestod af 19 personer. To er blevet reddet,« lyder det i en udtalelse fra russiske myndigheder.

De to overlevende var ifølge Tass iført våddragter, men de var ikke sammen med resten af besætningen.

Opdateres...