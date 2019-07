Synet af en haj kan give panik hos de fleste, men en fisk lod sig ikke skræmme og slugte hajen i stedet.

En forskergruppe fra det amerikanske forskningscenter NOAA blev overraskede, da de på video fangede en atlantisk vragfisk sluge en hel pighaj på bunden af Atlanterhavet.

På videoen, du kan se over artiklen, er en gruppe pighajer i gang med at fortære et større kadaver af en sværdfisk, skriver Jyllands-Posten.

Imens de gnaskede løs, lurede en ukendt fare i baghold.

En større samling pighajer spiser af et større kadarver. Screenshot: NOAA Office of Ocean Exploration and Research, Windows to the Deep 2019. Vis mere En større samling pighajer spiser af et større kadarver. Screenshot: NOAA Office of Ocean Exploration and Research, Windows to the Deep 2019.

En større vragfisk lå i skjul bag forskernes undervandsrobot, da den pludselig bryder frem og sluger den svømmende haj.

Det skal dog siges, at en vragfisk er en relativt stor fisk.

Den kan blive op til 2,1 meter lang med en vægt på omkring 100 kg.

Omvendt kan dens bytte blive op til 1,6 meter lang.

Her er vragfisken igang med at sluge hajen. Screenshot: NOAA Office of Ocean Exploration and Research, Windows to the Deep 2019. Vis mere Her er vragfisken igang med at sluge hajen. Screenshot: NOAA Office of Ocean Exploration and Research, Windows to the Deep 2019.

Ifølge Karsten Bjerrum Nielsen, der er udstillingschef og biolog ved Kattegatcenteret, er det ikke usædvanligt, at der bliver byttet rundt på rollerne.

Hvor fisken er rovdyret og hajen byttet.

»Det er jo et spørgsmål om størrelse. For et stort rovdyr er det sådan set ligegyldigt, om det er en haj eller en hvilken som helst anden fisk. De tager en vurdering af, om det er et bytte, som de er i stand til at fortære,« siger han til avisen.

Forskingsgruppen er dog noget overraskede over tilfældet og skriver i beskrivelsen af videoen, at det formentlig er en scene, de aldrig glemmer.