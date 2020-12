De store kvantespring mangler, siger EU-parlamentariker, som håber, at Boris Johnson flytter sig mandag aften.

EU's chefforhandler melder om små skridt frem efter intense forhandlinger weekenden over om en handelsaftale mellem EU og Storbritannien.

Med lidt over tre uger til den definitive frist, 31. december, kan de stadig ikke enes om de mest omstridte emner, bekræfter diplomater og brexitudvalget i EU-Parlamentet.

- De store kvantespring mangler stadig, og jeg kan være dybt bekymret for den indenrigspolitiske situation i Storbritannien, om Boris Johnson overhovedet har modet til at flytte på sig, så kaotisk som det fremstår, siger europaparlamentariker Morten Helveg Petersen (R).

Mandag forhandler parterne videre. Der er planlagt en samtale mellem den britiske premierminister, Boris Johnson, og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, mandag aften.

Den samtale kan måske flytte noget, vurderer Morten Helveg:

- Johnson er helt uberegnelig. Han kan finde på at sige hvad som helst og gøre hvad som helst. Det er sådan noget, der skal til, hvis det skal lykkes.

Søndag var der medierapporter om, at der var et gennembrud på striden om fisk. Men det skulle ikke være tilfældet, bekræfter både diplomater og EU-parlamentarikere.

Et af problemerne er fortsat, at Storbritannien vil tilbyde EU-landene at forhandle retten til fisk hvert år.

Det er slet ikke godt nok, mener fiskerne i EU, som siger, at de har brug for at kende deres fiskemuligheder over en længere tidshorisont.

Desuden kan parterne ikke blive enige om statsstøtte og kontrollen med den aftale, der indgås.

De seneste dage har der været rygter om, at forhandlingernes deadline var onsdag 9. december, da EU's stats- og regeringschefer mødes torsdag og fredag i Bruxelles.

Det vil EU-Kommissionens talsmand dog ikke bekræfte mandag.

Som det står nu, skal EU-Parlamentet stemme om handelsaftalen 28. december - hvis altså parterne når til enighed inden.

Storbritannien forlod EU 31. januar. Landet er dog knyttet til EU's indre marked og regler indtil 31. december. Perioden på 11 måneder er aftalt, for at de har tid til at indgå en handelsaftale.

