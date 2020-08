Den britiske regering tror, at en aftale om blandt andet frihandel kan være på plads i september.

Om kun fire en halv måned er briterne helt ude af de nuværende overgangsaftaler med EU. Men der er fortsat ingen, som ved, hvordan relationerne skal være mellem Bruxelles og London fra nytår.

Indtil videre har forhandlingerne været præget af begrænset fremdrift om en ny frihandelsaftale og andre samarbejdsområder.

Tirsdag begynder en ny runde forhandlinger. Forhandlingslederne - Michel Barnier for EU og David Frost for Storbritannien - mødes til middag, hvorefter der tages hul på syvende forhandlingsrunde dagen efter.

I de kommende dages forhandlinger ventes der først og fremmest at være fokus på spørgsmål om retfærdig handel og fiskeri.

I sidste uge havde den irske premierminister, Micheál Martin, drøftelser med sin britiske kollega, Boris Johnson. Martin sagde efterfølgende, at de to ledere var enige om, at det er tvingende nødvendigt at få en aftale på plads, som sikrer handel uden told og kvoter.

- Det vil være det bedste resultat for EU, for Storbritannien og for erhvervslivet på øen Irland, når det gælder arbejdspladser og forudsigelighed, sagde Martin.

Siden den britiske folkeafstemning om brexit har det været en udfordring at sikre en åben grænse mellem den britiske provins Nordirland og EU-landet Irland, mens der samtidig skal tages hensyn til, at briterne ikke længere skal være en del af EU's indre marked.

Den nye forhandlingsrunde indledes på et tidspunkt, hvor Storbritannien kæmper med et af de værste tilbageslag i økonomien i G7-gruppen som følge af coronapandemien. Storbritannien har et af de højeste covid-19-dødstal per indbygger i Europa.

Den britiske regering sagde mandag, at den tror, en aftale med EU kan være på plads i september.

Uden en aftale vil briterne stå over for et såkaldt hårdt brexit, som mange investorer frygter, vil forværre landets økonomiske krise.

/ritzau/Reuters