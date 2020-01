Nu skal der hæves kostbare genstande fra det sunkne skib Titanic.

Et firma fra den amerikanske stat Georgia agter at gå på jagt på havets bund, hvor Titanic har ligget, siden det stødte på et isbjerg og sank 15. april i 1912.

Firmaet RMS Titanic Inc. har offentliggjort et projekt, hvor det vil bruge undervandsrobotter for at fjerne en del af taget på dækshuset.

»Skibet bliver langsomt nedbrudt, så hvis vi ikke går i gang nu, kommer vi for sent,« siger Bretton Hunchak, direktør i RMS Titanic.

Sådan ser stævnen ud i dag på havets bund. Foto: ATLANTIC PRODUCTIONS / HANDOUT

Firmaet har mandag udfyldt en ansøgning ved den føderale ret i Virginia om at hente hundredvis af Titanic-effekter. Det skriver New York Post.

Aktivister og efterkommere af de mere end 1.500 mennesker, der omkom ved katastrofen på jomfruturen, hævder, at massegraven skal have lov til at ligge i fred.

Og regeringerne i USA og i England giver dem tilsyneladende ret. Ingen af de to lande deltager i hævningen af effekter.

Den britiske transportminister, Nusrat Ghani, annoncerede tirsdag en 'historisk aftale' med USA, der gør begge lande ansvarlige for at udstede tilladelser til folk, som ønsker at besøge vraget og hente ting op.

Violinen, der blev spillet af Wallace Hartley, da Titanic gik ned. Foto: PETER MUHLY

RMS Titanic blev skibets officielle 'redningsmand' i 1993. Det var dermed den eneste aktør, der havde tilladelse til at hente ting op fra vraget.

Indtil i dag er der hentet 5.500 ting op fra vraget af firmaet - heriblandt en 17 tons sektion af skroget. Vraget ligget 600 km ud for Newfoundlands kyst.

Blandt de effekter, som firmaet ønsker at få op fra dybet, er en radio, der er lavet af nobelprisvinderen Guglielmo Marconi. Den blev benyttet til at kalde hjælp til det synkende skib.

Hvis det går godt, kommer den sammen med de andre reddede effekter på udstilling i Luxor-kasinoet i Las Vegas. Derefter kommer de på en verdensomspændende tur.

En model af Titanic, der blev givet til Prince Harry og kæresten Meghan Markle. Foto: JOE GIDDENS

Før de går i gang, skal de dog have lov til det af en dommer. Derfor ansøgningen til retten i Virginia.