De er blevet godt tossede, de kinesere.

Nu undskylder den kinesiske bryggerigigant Hangzhou Wahaha, at de har sat et 'forbrugercitat' på flasken af en mælkedrik, der hævder, at mælken kan forstørre dine bryster fra en A-skål til en D-skål.

Forbrugercitatet står på flasken af en Vitamin A&D Calcium Milk, der er en populær børnedrik.

Den er på sociale medier i denne uge blevet kritiseret vidt og bredt for at være vildledene og vulgær.

Etiketten på flasken siger: »Da jeg gik i skole, fortale en i min klasse mig, at hvis jeg drak Vitamin A&D Calcium Milk, kunne det hjælpe med at få mine bryster til at vokse fra A til D. Det startede en mani i klassen, og alle piger begyndte at drikke det.«

Det hævdede at være et rigtigt forbrugercitat, og det illustreres ved to skolepiger, der spiller et spil. Men det har fået forbrugerne til at tage til genmæle.

De har klaget, over at det er vildledende og upassende for et produkt, der henvender sig til børn, at bære på en besked om, at det kan være brystforstørrende.

Wahaha, der er det største bryggeri i Kina, har tirsdag udsendt en uforbeholden undskyldning. Og bryggeriet har også sagt, at det ikke længere vil bruge den slags flasker.

Bryggeriet siger desuden, at citatet var virkeligt nok.

»Det var vores hensigt at putte disse citater på flaskerne for at dele de rare minder, folk har af drikken,« siger Wahaha-bryggeriet.

I sidste måned blev producenten af Kinas mest populære kokosnøddemælk tvunget til at at fjerne en reklame, der sagde, at drikken kunne forstørre brysterne.

Hainan Coconut Palm Group blev nærmest flænset på de sociale medier for at bruge storbarmede kvinder i små toppe ved siden af slagord som 'drik en dåse hver dag, så vil dine kurver ophidse folk' og 'jeg drikker fra lille til stor'.