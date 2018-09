Det er en ren win-win situation, når SodaStream lørdag udlodder gratis havskildpaddetattoveringer.

Det sker i anledningen af International Coastal Clean-up Day, som slet og ret går ud på, at plastikaffald skal fjernes fra verdens kyster.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen er at fortælle din personlige historie om, hvorfor du tager kampen op mod engangsplast, og hvorfor netop du fortjener at blive belønnet.

Verdens stærkeste mand, Thor Björnsson, bedre kendt som ’The Mountain’ i serien ’Game of Thrones’, deltager i oprydningen.

Thor Björnsson, bedre kendt som ’The Mountain’ i serien ’Game of Thrones’, deltager i oprydningen. Foto: SodaStream Vis mere Thor Björnsson, bedre kendt som ’The Mountain’ i serien ’Game of Thrones’, deltager i oprydningen. Foto: SodaStream

»Jeg har valgt selv at få en tatovering for at vise min støtte til kampen mod engangsplast og som en anerkendelse af alle de mennesker, der verden over kæmper for at rydde op langs verdens kyster,« siger han.

»Jeg opfordrer alle til at deltage i den internationale Coastal Clean-up Day lørdag den 15. september. Lad os sammen gøre op med verdens afhængighed af engangsplastikflasker.«

Det er dog ikke alle, der deltager i Coastal Clean-up Day, der får en tattovering, hvis de vil have det.

SodaStream vil vælge de 200 mest engagerede forkæmpere og sponsorere deres havskildpadde-tatovering i et design efter eget valg.