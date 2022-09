Lyt til artiklen

10,5 millioner dollar.

Så mange penge modtog en kvinde fra Melbourne, da et af Australiens højest profilerede kryptoplatforme kom til at lave en fejl ved en overførsel.

Virksomheden Crypto.com skulle give den australske kvinde Thevamanogari Manivel en refusion på 100 dollar i maj 2021, skriver Insider.

Men en medarbejder kom ved en fejl til at indtaste Manivels kontonummer i betalingsbeløbfeltet og overførte derved 10,5 millioner dollar, det vil sige omkring 78 millioner danske kroner.

Det er som bekendt menneskeligt at fejle, men det tog Crypto.com syv måneder at opdage den – hvilket blev nogle dyre lærepenge.

Syv måneder efter den fejlslagne overførsel indledte virksomheden retssager mod Manivel, og ønskede at få pengene tilbage.

Desværre for Crypto.com var mange af pengene 'væk' – enten brugt eller overført til andre konti.

Eksempelvis havde Manivel overført 430.000 dollar til sin datter, og i retten lød det, at 1,35 af de 10,5 millioner dollar var blevet brugt til at købe et hus i Craigieburn i det nordlige Melbourne i februar – og ejerskabet af ejendommen var overført til Manivels søster, der bor i Malaysia.

Både The Guardian og Daily Mail Australia har forsøgt at få en kommentar fra Crypto.com, hvilket virksomheden har afvist.