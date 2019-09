Et firma, der udlejer digitale reklamestandere til skoler i Storbritannien, er blevet nødt til at fjerne en række dias fra digitale meddelelsestavler.

Reaktionen kommer som følge af et opråb fra flere forældre rundt om i England, der er mener, at nogle særlige reklamer tangerer til propaganda.

Det skriver The Guardian.

De omtalte dias handler om premierminister Boris Johnson og har eksempelvis teksten 'Han ønsker at forene Storbritannien'.

This is sinister. Without prior knowledge or permission from schools, these messages are being beamed onto 3,000 primary school digital noticeboards across the UK.



Propaganda, pure and simple - and that doesn't belong in a school. pic.twitter.com/6OZTU4lSmR — Mike Stuchbery (@MikeStuchbery_) 26. september 2019

Ifølge parlamentsmedlemmet Stella Creasy fra partiet Labour, har hun modtaget henvendelser fra forældre i sin valgkreds, som klager over billederne.

Striden om reklamerne handler om tre dias om Boris Johnson. På et af billederne står 'Han har afgivet løfter om offentlige ydelser' og 'Han har lovet at give flere penge til skoler, flere penge til NHS (Storbritanniens offentlige sundhedsvæsen, red.) og 20.000 betjente på gaderne.'

Firmaet, der udlejer reklamerneskærmene, hedder Anomaly, og dets administrerende direktør, Phil Austin, siger til The Guardian, at de aldrig har fået klager før.

Det har de til gengæld nu, og Phil Austin fortæller, at virksomheden er blevet overvældet af henvendelser fra medierne, siden billederne havnede på sociale medier.