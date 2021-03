Et firma, der handlede med råvarer, fik i stedet for kobber til en værdi af 225 millioner kroner, som det retteligt havde bestilt, en sending malede fliser fra den tyrkiske leverandør.

Mercuria Energy Group oplyser, at firmaet er blevet offer for en forbrydelse, da det bestilte 10.000 ton uraffineret kobber.

Da lasten ankom til Kina sidste sommer, viste det sig nemlig, at containerne var fulde af malede fliser i stedet for kobberet.

Den bizarre hændelse skete, selv om der var både sikkerhed og kontrol ved forsendelsen. Det skriver BBC.

Kobberplader i firmaet Kola Mining and Metallurgical Company i byen Monchegorsk i Rusland. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV Vis mere Kobberplader i firmaet Kola Mining and Metallurgical Company i byen Monchegorsk i Rusland. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Oprindeligt havde firmaet Mercuria tilbudt at købe det uraffinerede kobber til levering i Kina. Det blev lastet omkring 6.000 ton på otte skibe i 300 containere.

Men før rejsen kunne begynde fra en havn nær Istanbul, blev kobberet skiftet ud med fliser, der var spraymalet, så de lignede kobber.

Mercuria er en af de fem største olieforhandlere i verden, og de søger nu at få penge ud af kobberfimaet Bietsan Bakir ved tyrkiske og engelske retsinstanser.

Politiet i Tyrkiet har allerede taget flere personer i forvaring i sagen med det falske kobber.

Kobberplader i et russisk firma. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV Vis mere Kobberplader i et russisk firma. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Kobberet blev lastet ombord på de første containere, før det blev kontrolleret af et firma, og der blev sat segl på containerne for at forhindre svindel.

Men desværre blev de åbnet, og kobberet blev byttet ud med de malede fliser. Det oplyser advokatfirmaet KYB i Istanbul til medierne.

Da skibene var på vej mod Kina, betalte Mercuria de 225 millioner kroner,

Forbrydelsen blev først opdaget, da skibene nåede den kinesiske havneby Lianyungang senere på måneden.

Tyrkisk politi siger, at de har fundet ud af, at sagen drejer sig om organiseret kriminalitet.

Kun en af de syv kontrakter, der er blevet brugt af det tyrkiske firma til at forsikre fragten, er reel, har Mercuria fundet ud af. Resten er forfalskninger, og derfor kan man ikke søge hjælp hos forsikringsselskabet.