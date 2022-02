Det skulle have været en festdag.

Søndag fyldte Lina Sardar Khil fire år, men fødselsdagen blev ikke fejret med hverken gaver eller kager.

Samme dag var det nemlig præcis to måneder siden, den lille afghanskfødte pige forsvandt under en udflugt i den lokale park i San Antonio i den amerikanske delstat Texas.

Lige siden har hendes familie, en lang række frivillige og ikke mindst politiet ledt efter hende med lys og lygte, men på trods af den storstilede eftersøgning og en dusør på 250.000 dollar fra en lokal muslimsk organisation er der stadig ingen spor af hende.

San Antonio police said her case remains an active missing person investigation. https://t.co/N7vpu8piNF — ABC News (@ABC) February 21, 2022

Det skriver ABC News og San Antonio Express News.

Lina blev sidst set mandag 20. december sidste år mellem 16 og 17 om eftermiddagen på en legeplads i San Antonio.

Hun var sammen med sin mor, som et kort øjeblik lod hende være alene; Da moderen kom tilbage, var datteren væk.

Straks efter gik politiet ud og efterlyste hende med navn og billede og lagde ikke skjul på alvoren:

Politiet bad offentligheden om hjælp i eftersøgningen, og understregede, at den lille pige kunne være i »alvorlig, umiddelbart fare.«

Fødselsdagen blev i stedet markeret med en mindehøjtidelighed, hvor hendes forældre mødtes med lokale for at bede for den lille piges sikkerhed.

»Vi har bedt for, at hun ville være hos os i dag, og at vi ville kunne holde en fest. I stedet holder vil en højtidelighed,« siger direktør Pamela Allen fra gruppen Eagles Flight, som arbejder med flygtningefamilier, til San Antonio Express News.

»Det var vores aller største håb, at vi ville have hende her og kunne fejre hendes fødselsdag.«

Samtidig bekræfter politiet i San Antonio den nedslående kendsgerning, at der intet nyt er i sagen om den forsvundne pige.

Politiet understreger dog, at man fortsætter eftersøgningen efter hende »utrætteligt.«

Familien kom til USA fra Afghanistan for to år siden.

Linas mor, Zarmeena Sardar Khil, er gravid med sit andet barn, og hun fortæller via tolk til Fox 29 om smerten ved ikke at kende datterens skæbne:

Don't forget about Lina! Study her face. Every feature. Give every child you see a second look. Her life might depend on it. #LinaSardarKhil #LinaKhil #MissingChild https://t.co/Z1NBxD9tvs — Moms for the Missing (@Moms4Missing) February 20, 2022

»Jeg savner mit barn. Jeg kan ikke glemme hende, og det påvirker mig meget og mit andet barn, som er på vej til denne verden,« siger hun.

»Vi har alle den samme smerte. Det betyder ikke noget, at jeg er fra Afghanistan, at jeg har en anden kultur og en anden religion. Det, vi har i fælles, er smerten ved moderskabet, og den er den samme for alle mennesker,« siger moderen.

Pamela Allen fra Eagles Flight siger til ABC News på vegen af familien:

»Vi tror, at nogen har hende. Og det er også det, familien tror – at nogen har deres datter, og forhåbentlig holder hende i live.«