Soldater er ikke desertører, de har stillet sig på folkets og grundlovens side, siger oppositionsleder.

Fire medlemmer af Venezuelas nationalgarde har forladt deres poster ved grænsen til Colombia. De har krydset grænsebroer mellem de to lande og har bedt colombianske myndigheder om hjælp.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det er ikke umiddelbart klart, hvilken rang de fire afhoppere har.

En video, som de colombianske myndigheder har sendt til AP, viser tre af soldaterne gå gennem den menneskemængde, der er forsamlet ved grænsen, med deres våben holdt højt over hovedet som tegn på, at de overgiver sig.

De unge soldater blev beordret til at lægge sig på jorden, mens colombianske migrationsmyndigheder bad tilskuere holde sig på sikker afstand.

Senere oplyste en talsmand for de colombianske migrationsmyndigheder, at en fjerde soldat også havde krydset grænsen via en anden bro.

- De er ikke desertører, de soldater som har besluttet at slutte sig til vores kamp. De har besluttet at stille sig på folkets og grundlovens side, skriver oppositionsleder Juan Guaidó på Twitter ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Tidligere har en general forladt Venezuelas militær.

Ved grænsen mellem Colombia og Venezuela er hundredvis af venezuelanere samlet på opfordring fra Guaidó, der har udråbt sig selv til præsident i stedet for Nicolás Maduro.

Guaidó har fået opbakning fra USA, flere af nabolandene og fra en lang række EU-lande, heriblandt Danmark.

Den 35-årige jurist har opfordret venezuelanere i Colombia til at møde frem i grænseområdet for at hjælpe med at få en større sending nødhjælp ind i Venezuela.

Venezuelanske myndigheder har sat afspærringer op for at forhindre det.

/ritzau/AP