I lørdags blev den 20-årige Kaylin Gillis skudt og dræbt.

Hvorfor?

Fordi den unge kvinde fra Saratoga County mellem Boston og New York var passager i en bil, som kørte ind ad den forkerte indkørsel.

Hun og tre andre var på vej for at besøge en ven, men de havde svært ved at finde den rigtige vej i det landlige område omkring den lille by Hebron i staten New York.

Derfor kørte bilen med de fire venner ved en fejl ind på Kevin Monahans ejendom.

Da den 65-årige mand fra sin veranda så bilen med de fire venner, affyrede han to skud mod bilen.

Et af dem ramte den Kaylin Gillis.

Det oplyser Washington County Sheriff's Office på et pressemøde, og sagen er beskrevet i en lang række medier – blandt dem New York Post og The New York Times.

Kevin Monahan er nu sigtet for manddrab.

Efter skyderiet kørte vennerne næsten ti kilometer til den nærmeste by, hvor de fik tilkaldt hjælp. Men forgæves. Kort efter blev den 20-årig kvinde erklæret død.

»Hun var en uskyldig ung pige, som var ude med nogle venner og ledte efter en anden vens hus. Desværre kørte de op ad den forkerte indkørsel,« sagde den lokale sherif, Jeffrey Murphy, på pressemødet.

Han kendte personligt den dræbte og tilføjede, »at hun kommer fra en god familie.«

"This is a very sad case of some young adults that were looking for a friend's house and ended up at this man’s house,” said Sheriff Jeff Murphy during a Monday press conference.https://t.co/newdIFXvmW — WCBD News 2 (@WCBD) April 18, 2023

Hverken Kaylin Gillis eller hendes venner nåede at stige ud af bilen, før Manahan åbnede ild.

»Der var ingen grund til, at hr. Monahan skulle føle sig truet,« sagde sheriffen og tilføjede:

»Især ikke, fordi det (skyderiet, red.) skete, som køretøjet forlod stedet.«

Drabet skete kun to dage efter en lignende sag i Kansas City. Her blev den 16-årig sorte dreng Ralph Yarl skudt i hovedet og armen, da han skulle hente sine mindre søskende, men ringede på den forkerte dør.

Shooting of Kansas City teen Ralph Yarl at mistaken address garners national outrage and support https://t.co/VhLB7V0wp4 — KMBC (@kmbc) April 18, 2023

Heldigvis overlevede han skyderiet og er nu blevet udskrevet fra hospitalet.

Gerningsmanden er en 84-årig mand, som er sigtet for overfald og en bevæbnet kriminel handling.

Anklageren i sagen har tilkendegivet, at der er en racemæssig komponent i sagen.