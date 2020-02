Natten til søndag omkom fire unge mennesker i en særdeles voldsom trafikulykke i den svenske by Gøteborg.

Bilen er ifølge politiet kørt direkte ind i en betonpille under en bro.

Der var tale om en soloulykke, og de fire personer var alle 20 år gamle.

Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

Ulykken skete på E20/E6-motorvejen, og alarmopkaldet kom omkring kl. 04 natten mellem lørdag og søndag.

Kort efter var der adskillige ambulancer, politi- og brandbiler på plads på ulykkesstedet.

Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor ulykken skete, men et vidne har forklaret, at vejen så ud til at være glat.

»Det blæste ret meget, og der var mange vandpytter på vejen. Bilen havde kørte direkte ind i bropillen. Der kom mindst tre brandbiler,« fortæller vidnet ifølge avisen.