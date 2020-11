Kun tre procent mener, at Donald Trump vandt præsidentvalget. 79 procent siger Joe Biden, viser måling.

Præsident Donald Trumps påstand om at have vundet præsidentvalget 3. november er ikke en antagelse, som deles af mange i USA.

Tværtimod anerkender næsten fire ud af fem amerikanere Demokraternes kandidat, Joe Biden, som vinder af valget.

Det viser en måling fra Ipsos/Reuters.

79 procent af de adspurgte personer i undersøgelsen mener, at Biden vandt kampen om Det Hvide Hus. 13 procent mener, at valget endnu ikke er afgjort, mens tre procent mener, at Trump vandt. Fem procent siger, at de ikke ved, hvem der vandt.

Omkring seks ud af ti republikanere og næsten samtlige demokrater i undersøgelsen siger, at Biden vandt.

Det endelige resultat af valget foreligger endnu ikke, men adskillige amerikanske medier udråbte lørdag Joe Biden som vinder baseret på hans føring i afgørende delstater.

Donald Trump har endnu ikke anerkendt Joe Biden som vinder. Allerede på valgnatten erklærede Trump sig som vinder, og han har adskillige gange sagt, uden at fremlægge beviser for det, at han er offer for udbredt valgsvindel.

/ritzau/Reuters