En kurdisk kvindes død i politiets varetægt i Iran fortsætter med at give genlyd verden over.

Fredag protesterede fire topløse kvinder fra den internationale kvindebevægelse Femen foran Irans ambassade i Spanien efter 22-årige Mahsa Aminis død i Iran.

Bevæbnet med skilte, hvor der stod 'Femen med Irans kvinder' og 'Mahsa Amini blev henrettet' råbte de fire kvinder en slagsang, 'Kvinder, liv, frihed' foran ambassaden i Madrid.

Demonstrationen foregik fredeligt, og der blev ikke foretaget anholdelser.

Kurdiske Mahsa Amini var blevet anholdt af Irans moralpoliti på grund af 'upassende påklædning'.

Hun mistede bevidstheden, mens hun var i politiets varetægt, og efter tre dage i koma døde den unge kvinde fredag i sidste uge.

I Iran har der efterfølgende været store demonstrationer ovenpå Mahsa Aminis død, og det frygtes ifølge The Guardian, at mindst 36 mennesker har mistet livet under seks dages protester.

Senest har Irans præsident Ebrahim Raisi meldt ud, at han har været i kontakt med Mahsa Aminis familie.

Her har han lovet, at de iranske myndigheder vil fortsætte med at efterforske omstændighederne omkring hendes død.