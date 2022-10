Lyt til artiklen

En bilulykke, der mandag dræbte fire teenagere i New York, kan være forbundet med en TikTok-udfordring.

Det skriver Sky News.

I alt var seks teenagere, mellem 14 og 17 år gamle, i den Kia, der mandag morgen var blevet meldt stjålet, som forulykkede i byen Buffalo.



Fire af dem blev dræbt, mens den femte passager blev indlagt på intensiv. Den 16-årige chauffør blev behandlet på hospitalet og udskrevet.

Det har nu vist sig, at de unge muligvis havde deltaget i den såkaldte 'Kia Challenge', der i sommeren florerede på det sociale medie TikTok.

Udfordringen går ud på. at man ved hjælp af en USB-ledning og en skruetrækker skal kortslutte Kia- og Hyundai-biler og stjæle dem.

Mandag fortalte politikommissær i Buffalo, Joseph Gramaglia, journalister, at han troede, at teenagerne i den fatale ulykke kan have deltaget i udfordringen.

I St Petersburg i Florida har politiet meddelt, at mere end en tredjedel af alle biltyverier, der har fundet sted siden midten af ​​juli, er forbundet med udfordringen.

Embedsmænd i Los Angeles har ligeledes kunnet berette, at den virale tendens har ført til en stigning i tyverier af Hyundai- og Kia-biler på 85 procent sammenlignet med sidste år.