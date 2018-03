Boko Haram har tidligere stået bag lignende angreb, hvor gruppen rekrutterer unge piger som selvmordsbombere.

Kano, Nigeria. Fire unge kvinder har sprængt sig selv i luften i et selvmordsbombeangreb tæt ved byen Maiduguri i det nordøstlige Nigeria.

Ifølge politiet i Borno-delstaten blev én person dræbt foruden de fire teenagepiger selv.

13 andre blev såret i angrebet og er bragt til et hospital. Det oplyser delstatens politichef, Edet Okon, i en meddelelse.

Indbyggere i det ramte område siger til det franske nyhedsbureau AFP, at de fire unge selvmordsbombere rev to ofre med sig i døden.

- Vi mistede to mennesker, en kvinde og en dreng, i to af de fire selvmordseksplosioner, siger Musa Haruna Isa, der bor i Zawuya lidt uden for Maiduguri.

Pigerne menes at være mellem 13 og 18 år, oplyser indbyggere.

Endnu har ingen taget skylden for angrebet, der skete sent fredag. Men den islamistiske gruppe Boko Haram har tidligere stået bag lignende angreb, hvor gruppen rekrutterer meget unge mennesker som selvmordsbombere.

Angrebet kommer få dage efter, at Nigerias regering meddelte, at den har indledt forhandlinger med Boko Haram om en våbenhvile.

Landets præsident, Muhammadu Buhari, har sagt, at hans regering er klar til at give amnesti til militante, der vender gruppen ryggen.

Boko Harams væbnede kamp i det nordøstlige Nigeria har siden 2009 kostet titusinder af mennesker livet.

Den islamistiske bevægelse har desuden stået bag adskillige bortførelser. Senest tog gruppen over 100 skolepiger fra en kostskole i byen Dapchi til fange i februar. Langt størstedelen af pigerne er siden blevet frigivet.

