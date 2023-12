Hvad der skulle have været et hyggeligt hjem for fire studerende, der læste på University of Idaho, blev forvandlet til et sandt 'house of horror' sidste år.

For det var her de fire studerende, Kaylee Goncalves, Madison Mogen og Xana Kernodle og sidstnævntes kæreste, Ethan Chapin, blev brutalt myrdet.

De seneste mange måneder har huset på 1122 King Road i Moscow Idaho skæbne været et stridspunkt.

Men torsdag skete det så. Flere kraner rykkede ind på adressen. For nu skal huset rives ned.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt New York Post, CNN og The New York Times.

Ifølge de amerikanske medier meldte familien til Kaylee Goncalves ud, at de var imod en nedrivning af huset.

For dem har huset både en emotionel, men også bevismæssig værdi – og torsdag morgen havde beskeden samme lyd i et opslag på Facebook.

Men hvor familien Goncalves har været imod nedrivningen, har familien til Ethan Chapin, ifølge CBS News, støttet nedrivningen.

Drabene på de fire studerende skete 13. november sidste år, da en ukendt gerningsmand pludselig brød ind i huset og gik løs på dem med en kniv.

Efter intens efterforskning og eftersøgning blev den 28-årige ph.d.-studerende Bryan Christopher Kohberger anholdt 30. december sidste år.

Anklagemyndigheden har ifølge CNN foreslået, at retssagen mod Bryan Kohberger for de fire brutale drab skal begynde i sommeren 2024.

Bliver Kohberger kendt skyldig, risikerer han at blive straffet med døden, efter anklagemyndigheden tilbage i juni oplyste, man går efter dødsstraf.

Kohbergers forsvarer hævder, at der ingen forbindelse er mellem hendes klient og de fire ofre. Forsvareren mener heller ikke, at dna-sporene kan forbindes til den tiltalte.

Bryan Kohberger nægter sig skyldig.

Når nedrivningen officielt er slut, er det universitetets hensigt at lave adressen om til en mindehave til ære for de fire studerende, skriver CNN.