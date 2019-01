En svensk kvinde og tre mænd fra Finland er omkommet i fjeldet, mener de norske myndigheder.

De norske myndigheder anser det ikke længere for sandsynligt, at en svensk kvinde og tre mænd fra Finland er live efter en lavineulykke i fjeldet.

De fire skiløbere blev meldt savnet torsdag i et fjeldområde i Troms i Nordnorge. Det antages nu, at de er omkommet i en lavineulykke, skriver NTB.

Myndighederne siger, at en redningsaktion fredag eftermiddag ændrede status til at være en eftersøgning efter omkomne.

Baggrunden for beslutningen er blandt andet, at der er blevet registreret signaler fra to forskellige lavinesøgere i området, hvor der har været et stort snelavineskred.

- Dette bekræfter vores antagelser om, at de savnede er begravet i lavinen. Der er gået 38 timer, siden lavineskreddet skete.

- Når vi nu har fået bekræftet, at de er taget af skredet, så regner vi ikke længere med, at det er sandsynligt, at nogle af de fire har overlevet, siger politimester Astrid Nilsen i Troms politidistrikt fredag eftermiddag.

