Kampe mellem oprørsgrupper og syriske styrker støttet af Rusland har kostet 43 oprørere og fire russere livet.

Moskva. Voldsomme kampe i det østlige Syrien har kostet fire russiske soldater livet.

Det oplyser Ruslands forsvarsministerium søndag ifølge nyhedsbureauet Interfax.

43 oprørere blev dræbt i de samme kampe, som fandt sted i Deir al-Zor provinsen, oplyser ministeriet.

Blodsudgydelserne skete, da "flere mobile terrorgrupper angreb syrisk regeringsartilleri om natten", skriver det russiske forsvarsministerium.

To russiske soldater blev dræbt på stedet. Fem andre blev såret og bragt til et russisk militærhospital. Her døde to af dem af deres kvæstelser, oplyser ministeriet.

Der er ikke umiddelbart flere oplysninger om kampene i Deir al-Zor provinsen.

/ritzau/Reuters