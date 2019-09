Fire sydkoreanske besætningsmedlemmer er fundet i live inde i et kæntret skib.

Besætningsmedlemmerne var meldt savnet, efter at et fragtskib søndag kæntrede ved kysten i Georgia, USA, men de blev mandag fundet i levende live, da kystvagten borede et hul i skibet. Det skriver AP.

»Indtil videre virker det som om, at de er om bord, og at de er ok,« siger Lloyd Heflin fra kystvagten til nyhedsbureauet.

Der var 24 personer om bord på fragtskibet, da det kæntrede. De 20 af dem blev reddet i sikkerhed kort efter forliset.

Her ses det forliste skib. Foto: US COAST GUARD / HANDOUT

Eftersøgningen af de fire resterende ombordværende var ifølge AP yderst vanskelig på grund af flammer.

Alle fire savnede er angiveligt blevet fundet i skibets maskinrum, og de skal nu hjælpes ud af kystvagten.

'Det er en langsom, men sikker proces', skriver myndigheden på Twitter.

Der var udover de 24 personer også 4.000 køretøjer om bord på skibet, som stævnede ud fra havnen i Brunswick i Georgia.



Hvad, der førte til forliset, er endnu uvist.