Den mexicanske kystby Cancún er kendt for sine smukke strande, paradisiske palmer og et lystige natteliv.

På det seneste har den populære feriedestination på Yucatanhalvøen imidlertid været hærget af en række voldelige episoder.

Mandag blev ligene af fire personer så fundet nær en strand i byen. Det forlyder, at de er blevet skudt, men den endelige dødsårsag er ikke offentliggjort.

Det skriver flere internationale medier, blandt dem britiske The Guardian.

De fire dødsfald er de seneste i en række hændelser i det mexicanske ferieparadis. Foto: PAOLA CHIOMANTE Vis mere De fire dødsfald er de seneste i en række hændelser i det mexicanske ferieparadis. Foto: PAOLA CHIOMANTE

Ofrene er endnu ikke identificerede, hvorfor det heller ikke fremgår, hvilke nationaliter de afdøde har.

I første omgang blev tre dræbte fundet på en hotelgrund i byen, men kort efter dukkede endnu et lig op i et skovområde tæt på hotellet.

Hændelsen kommer mindre end en uge efter, at en amerikansk turist blev skudt i benet. Han blev kontaktet af flere personer, som efterfølgende skød ham.

Motivet til overfaldet kendes endnu ikke.

Cartel violence is getting closer and closer to Cancun's Hotel Zone - The Cancun Post https://t.co/K11NJoUh2d — Cody Alcorn (@CodyAlcorn) April 4, 2023

Overfaldet har fået det amerikanske udenrigsministerium til at advare deres statsborgere om »at udvise øget forsigtighed« – især efter mørkets frembrud – på Mexicos caribiske strandresorts som eksempelvis Cancún, Playa del Carmen og Tulum. Områder, der tidligere har været plaget af vold fra narkobander.

Millioner af turister besøger hvert år Cancún og Maya-rivieraen i det sydlige Mexico, men rivaliserende narkokarteller kæmper om de lokale narkomarkeder.

I 2022 blev to canadiere dræbt i Playa del Carmen – efter alt at dømme af gerningsmænd med relationer til narko- og våbenhandel.

I 2021 blev to turister dræbt lidt længere sydpå i Tulum, da de tilsyneladende blev fanget i krydsilden mellem rivaliserende narkohandlere.