Ti personer, som var samlet til NFL-kamp, er blevet ramt af skud i Californien. Gerningsmanden er på fri fod.

Fire personer er søndag blevet dræbt i et masseskyderi i byen Fresno i Californien.

Det oplyser en talsmand for politiet ifølge CNN. I alt blev ti personer ramt af skud. Flere af de sårede er i kritisk tilstand.

Skyderiet skete i forbindelse med, at en familie havde inviteret venner over for at se en NFL-kamp i fjernsynet.

En bevæbnet mand begyndte at skyde omkring sig, efter at han var gået ind i baghaven, hvor familien og dens gæster sad og så kampen.

Den formodede gerningsmand flygtede fra stedet og er endnu ikke pågrebet. Det oplyser politiet på en pressekonference sent søndag lokal tid.

/ritzau/