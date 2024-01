Det har allerede vakt opsigt, at politiet ikke reagerede på det første opkald, der kom fra et hus, hvor der senere blev fundet fire personer liggende døde.

Nu er det kommer frem, at en af personerne omkring en måned inden tragedien blev indlagt og undersøgt på et hospital.

Personen kunne dog ifølge BBC og The Guardian forlade stedet kort tid efter, da det blev vurderet, at han havde det, der beskrives som 'mental capacity' – 'psykisk formåen'.

Det var fredag 19. januar, at betjente fra politiet i Norfolk fandt de fire personer ligge døde inde i et hus i den britiske by Costessey, der ligger nær Norwich.

De fire er siden blevet identificeret som den 45-årige Bartlomiej Kuczynski og hans to døtre, 12-årige Jasmin og otte-årige Natasha, samt 36-årige Kanticha Sukpengpanao, der ifølge The Guardian er Bartlomiejs svigerinde.

Alle blev fundet med et eller flere knivsår i deres hals.

Hvor Kanticha, Jasmin og Natashas dødsfald bliver betragtet som værende drab, ser det anderledes ud med Bartlomiej.

Hans død betragtes ifølge Norfolk Police ikke som værende mistænkeligt.

Politiet har derudover oplyst, at man ikke leder efter andre personer i forbindelse med sagen.

Forleden kom det frem, at alarmcentralen kort før klokken seks om morgenen den 19. januar modtog et opkald fra den nu afdøde mand.

»Under dette opkald udtrykte manden bekymring for sin egen mentale tilstand og sagde, at han var forvirret. Han blev rådet til at søge lægehjælp, og politiet kom ikke,« har den fungerende direktør for det britiske svar på Politiklagemyndigheden, IOPC – Charmaine Arbouin – fortalt ifølge The Guardian.

Omkring en time senere modtog alarmcentralen endnu et opkald.

Denne gang fra en forbipasserende:

»Omkring klokken syv om morgenen modtog politiet et opkald fra en hundelufter, som var bekymret for dem, der befandt sig i hjemmet. Betjente kom til stede kort efter og fandt tragisk nok manden, en kvinde og to børn døde,« forklarede Charmaine Arbouin.

Siden er det nu også kommet frem, at Bartlomiej Kuczynski blev bragt til akutafdelingen på Norfolk And Norwich University Hospital af politiet den 14. december – samme dag som han var blevet meldt savnet, skriver BBC.

Han forlod afdelingen efter at være blevet vurderet til at have 'mental capacity', oplyser en talsmand for hospitalet.

»Vi kan bekræfte, at patienten blev bragt til akutafdelingen af politiet den 14. december. Efter en omfattende klinisk vurdering blev patienten vurderet til at have psykisk formåen, og han forlod afdelingen, før han igen blev tilset af teamet,« lyder det.

Norfolk Police har i en pressemeddelelse oplyst, at man selv har rettet henvendelse til IOPC for at få set nærmere på håndteringen af sagen.

»Det vil være op til denne undersøgelse at identificere og vurdere omstændighederne og at overveje, om der var nogen problemer med reaktionen,« har chefen for politiet i Norfolk, Paul Sanford, udtalt:

»Jeg ved, at familien og offentligheden med rette vil vide, om der var mulighed for at forhindre denne tragedie, og det er et spørgsmål, der skal besvares.«

Den tragiske sag er endnu under efterforskning.