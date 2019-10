Forretningscenter er evakueret efter knivstikkeri. Centeret er blevet evakueret efter hændelsen.

Britisk politi i Manchester siger, at fire personer behandles efter et knivstikkeri i et forretningscenter. Centeret er blevet evakueret efter hændelsen. Det rapporterer BBC.

- Forretningscenteret Arndsdale i Machester er evakueret fredag efter rapporter om knivstikkerier, rapporterer BBC.

/ritzau/